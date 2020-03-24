İngiltere’de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülke genelinde sessizlik hakim oldu.

TÜRK MAHALLELERİ İSE OLDUKÇA HAREKETLİ

Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Londra’da bulunan Harringay bölgesinde ise sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklarda birçok insan bulunuyor.

İngiltere’deki Türk mahallesi hareketli

BAKKAL VE MANAVLAR GÜNLÜK OLARAK ÇALIŞIYOR

Ülke genelinde alınan önlemler gereği evlerinden çıkamayan vatandaşlar market alışverişini online gerçekleştirirken, Türk mahallesinde manav, bakkal ve fırın aktif bir şekilde çalışıyor.

TRAFİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE

Koronavirüs sebebiyle Londra sokaklarında sadece kırmızı otobüsleri görmek mümkünken, Türk mahallesi Harringay'de ise günlük trafik yoğunluğu devam ediyor.