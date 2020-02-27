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İngiltere'den AB'ye müzakere resti

İngiliz hükümeti, AB ile ticaret müzakerelerinde yeterli ilerlemenin elde edilememesi halinde müzakere masasından ayrılabileceği uyarısında bulundu.

AA | 27.02.2020 - 15:58..
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İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Brüksel ile ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak istiyor.

Bu kapsamda İngiliz hükümeti, "AB ile gelecekteki ilişkimiz" başlıklı müzakere yol haritasını yayımladı.

30 sayfalık yol haritasında, İngiltere’nin AB ile olan ticari ilişkisinin Kanada, Japonya ve Güney Kore’ye benzer bir çizgide olmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca, AB yasalarına ya da Avrupa Adalet Divanı’nın İngiltere’de yargılama gücüne izin verilmeyeceği belirtildi.

TİCARET MÜZAKERELERİ

Londra yönetimi, Brüksel ile ticaret müzakerelerinde yeterli ilerlemenin haziran ayına kadar elde edilememesi halinde müzakere masasından ayrılabileceği uyarısında bulundu. Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Eğer tatmin edici bir sonuca yönelik müzakere etmek mümkün olmaz ise AB ile ticaret ilişkimiz 2019 yılındaki çıkış anlaşmasına dayalı şekilde Avustralya’nınkine benzer olacak."

İngiltere'den AB'ye müzakere resti

İngiltere ve AB’nin ticaret müzakerelerini de içeren kapsamlı yeni ilişki esasları üzerine görüşmelere mart ayının başında başlaması bekleniyor.

ANLAŞMASIZ ÇIKIŞ İHTİMALİ

İngiltere ve AB’nin 2020’nin sonunda bitecek olan geçiş sürecinde kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaması durumunda İngiltere anlaşmasız çıkış yapmış olacak.

İngiltere’nin anlaşmasız şekilde AB’den geçiş sürecinin sonunda çıkması halinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) esaslarına göre ticaretini sürdürmesi gerekecek.

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