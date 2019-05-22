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İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait dikine kalkış ve iniş kabiliyetine sahip F-35B savaş uçakları Limasos'da bulunan Akrotiri Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 06:24..
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İngiltere'nin geçtiğimiz nisan ayında kararını aldığı F-35 uçaklarını Kıbrıs'a gönderme işlemi gerçekleşti.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait dikine kalkış ve iniş kabiliyetine sahip F-35B savaş uçakları, Kıbrıs'a getirildi. Uçaklar, İngiltere'ye ait Kıbrıs Rum Kesimi tarafındaki Akrotiri Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

Uçakların hava üssüne inişi sırasında askerler sevinç gösterileriyle F-35'leri karşıladı.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

EĞİTİM FAALİYETİ YAPILACAK

İngiltere, geçtiğimiz aylarda 121 adet F-35 uçağını bu üsse nakledeceğini, burada bulunan Tornado uçaklarını da emekliye ayıracağını açıklamıştı. Getirilmeye başlanan uçaklar bölgede eğitim ve koordinasyon faaliyeti yürütmesi planlanırken, uçaklarla intikal ve saldırı tatbikatlarının yapılması da gündemde.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

FRANSA-İSRAİL İLE ORTAK GÜÇ

Bölgedeki üs için de yeni bir misyon oluşturuluyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji sahası geriliminde Türkiye'nin olası bir müdahalesine karşı Rum yönetimi Fransa, İsrail ile iş birliğini anlaşması yaptı. Akrotiri Hava Üssü'nde bulunan uçakların da bu misyona hizmet etmesi de iki ülke arasında görüşülen iş birliği faaliyetleri arasında bulunuyor.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

ENERJİ SAHALARINA KORUMA

Rum tarafı geçtiğimiz günlerde Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssünü Fransa'nın kullanımına açmıştı. Fransa’nın Türk Donanması’nın bölgedeki faaliyetlerine karşı Rum Yönetimi ile işbirliği içinde olacağı, TOTAL şirketinin bölgede faaliyet gösterecek gemilerini koruma yükümlülüğünün de imza altına alındığı bildirildi.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

Anlaşmada yer alan dokuz maddeden birinin “Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye’nin Rum sözde parsellerinde faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi Total’e yönelik olası müdahalelerini göğüsleyecek” şeklinde olması dikkat çekti.

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a F-35 yığınağı

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