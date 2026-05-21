İngiltere’den İsrail’e sert tepki geldi: İsrail büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

Dünyadan İsrail’e tepkiler yükselmeye devam ediyor.

İsrail, Küresel Sumud Filosu’nu uluslararası sularda durdurarak Gazze’ye doğru yola çıkan insanları zorla alıkoymuştu.

AÇIKLAMA KIŞKIRTICI VİDEO PAYLAŞIMININ ARDINDAN GELDİ

Yaşananların ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Londra Büyükelçiliği maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Kararın alınmasındaki sebebin, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in paylaştığı kışkırtıcı video paylaşımı olduğu açıklandı.

"BU DAVRANIŞLAR ONUR STANDARTLARINI İHLAL ETMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İngiltere, İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir’in paylaştığı kışkırtıcı videonun ardından bugün İsrail’in Londra Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bu karar, İngiltere’nin Küresel Sumud Filosu’nda yer alanlarla alay eden tutumu güçlü şekilde kınadığının bir göstergesidir. Bu davranışlar, insanlara yönelik en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir.”

DERİN ENDİŞE VURGUSU YAPILDI

Açıklamada ayrıca, İsrailli makamlardan gerekli açıklamaların talep edildiği ve görüntülere yansıyan gözaltı koşullarından derin endişe duyulduğu da vurgulandı.

"İSRAİL YARDIMIN KARA SINIRINDAN GEÇİŞİNİ SAĞLAMALIDIR"

Filonun yardım götürme girişiminin Gazze’deki insani durumun ciddiyetini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, “İsrail, daha fazla yardımın güven içinde ve yeterli miktarda kara sınırlarından geçişini sağlamalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

İNGİLİZ AİLELERLE TEMAS SÜRECİ SÜRÜYOR

Açıklamada, filoda yer alan İngiliz aktivistler ve ailelerine yardım için temas halinde olunduğu bilgisi de paylaşıldı.

KÖTÜ MUAMELE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı’na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir’in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin” diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak onu yere yatırdığı görülmüştü.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir’in “İşte böyle yapmak gerekiyor.” dediği duyulmuştu.