taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

AA |
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye yazdı.

14 TONLUK "CÖMERT" HEDİYE

Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

OSMANLI'NIN İRLANDA'YA YARDIMINI HATIRLATTI

Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.

Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye." diye yazdı.

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

İÇİŞLERİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, İçişleri Bakanı Priti Patel, "İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim." dedi.

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

SAĞLIK BAKANI: "KORUYUCU EKİPMAN 'DEĞERLİ KAYNAK' GÖRÜLMELİ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye dün tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

Türkiye'nin yardımı İngiltere'nin gündemine oturdu-haberi için tıklayın

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
HDP'liler Meclis'te infaz yasasını protesto etti
Yeni İnfaz Yasası teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li milletvekilleri, ellerinde dövizlerle masalara vurarak, kanun teklifini protesto etti.
Devlet Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşını bağışlayarak destek verdiğini açıkladı.
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
PKK'nın karar alma organlarından sözde önderlik komitesi konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
45
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
32
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
88
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
13
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
26
Senatör Graham: Amerikalıların ölümünden Çin sorumlu
Senatör Graham: Amerikalıların ölümünden Çin sorumlu
29
'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti
'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir