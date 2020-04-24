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İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

İngiliz bakanlar,koronavirüsle mücadele için ülkede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

AA |
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İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin İngiltere'ye koronavirüs mücadelesi için yaptığı tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman yardımları için İngiliz bakanlar teşekkür mesajları yayınladı.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile "olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini" belirtti.

İngiliz bakan, görüşmede, ön safta görev alan sağlık personeli için hayati öneme sahip koruyucu ekipman desteği ve İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşünde gösterilen yardım için teşekkür ettiğini kaydetti.

"TEŞEKKÜR EDERİM TÜRKİYE"

Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands de Twitter hesabından, "Teşekkür ederim Türkiye. Büyükelçi Ümit Yalçın'la iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Koruyucu ekipman teslimatı için Türk şirketleri ve hükümetine teşekkürler." mesajını paylaştı.

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

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