İngiltere'nin önde gelen zincir süpermarketi kahverengi yumurta satışını durduruyor

İngiltere'de dikkat çeken karar...

Kahvaltılan vazgeçilmezi olan yumurtanın tüketimi konusunda sık sık farklı tartışmalar yaşanıyor.

Bunlardan bir tanesi de beyaz ve kahverengi yumurta tüketimleri arasındaki fark.

İki yumurta türü hakkında farklı yorumlar bulunurken İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Sainsbury'dan önemli bir hamle geldi.

KAHVERENGİ YUMURTA SATIŞI DURDURULACAK

Şirket, mağazalarında sattığı kahverengi yumurtaları kademeli olarak kaldırarak beyaz yumurtalara geçeceğini açıkladı.

Öte yandan söz konusu kararın alınmasının arkasındaki nedende açıklandı.

BEYAZ YUMURTLAYAN TAVUKLARDA DÜŞÜK KARBON EMİSYONU

Şirket, beyaz yumurta veren tavukların daha az yem tükettiğini, daha uzun süre yumurtladığını ve daha düşük karbon emisyonuna neden olduğunu belirtti.

Yapılan değerlendirmeye göre kahverengi yumurtaların karbon ayak izi beyaz yumurtalara kıyasla yaklaşık yüzde 12,7 daha yüksek.

İNGİLTERE HALKININ ALIŞMASI ZAMAN ALACAK

Kahverengi yumurtalar uzun yıllardır İngiltere'de tüketicilerin ilk tercihi konumunda.

Ancak süpermarket devi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda beyaz yumurtalara geçiş yaparak emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Şirket, kahverengi yumurta veren bazı tavuk ırklarında tüy gagalama gibi refah sorunlarının daha sık görüldüğünü ve beyaz yumurta veren tavukların bu açıdan daha avantajlı olduğunu da belirtti.

KAHVERENGİ YUMURTA VEREN TAVUKLAR DAHA AGRESİF

Sainsbury's'in dayandığı gerekçeler arasında Kahverengi yumurta veren tavuk ırklarında "feather pecking" denilen davranışın daha sık görülmesi yer aldı.

Bu durumda tavuklar birbirlerinin tüylerini gagaladığı ve ağır vakalarda yaralanmalara, strese ve hatta ölümlere yol açabildiği vurgulandı.