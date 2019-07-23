İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor

İngiltere, yeni başbakanını seçiyor.

Bugün, Theresa May'den görevi devralacak isim belli olacak. Başbakanlığın en güçlü adayı ise eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

İSTİFALAR BEKLENİYOR

Ancak, Johnson'ın bu göreve gelmesi durumunda kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.

İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın başbakan olması durumunda istifasını sunacağını açıklayan isimlerden oldu.

HUNT DA AYRILACAK

Her iki isim de gerekçe olarak Johnson’in Brexit konusundaki tutumunu gösterirken, Johnson'in başbakanlığa gelmesi halinde liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da görevinden ayrılması bekleniyor.

BUGÜN İLAN EDİLECEK

Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Johnson ve Hunt, parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandığı seçime girmişti. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu bugün ilan edilecek. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri başbakanlık görevini de yarın Theresa May’den devralacak.

HEDEF 31 EKİM'DE AB ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMAK

Yarışın favorisi olarak gösterilen Boris Johnson, ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedefliyor. Buna karşın Hunt, bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.

ALAN DUNCAN'IN İSTİFASI

Öte yandan, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etmişti. Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı. Johnson'ın, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını "düğmesi Brüksel'in elinde olan intihar yeleği" benzetmesine en sert tepkiyi veren siyasi figür Duncan olmuştu.