taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere’ye gönderildiğini açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi

Türkiye'den, koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiği aktarıldı.

MEVLANA'NIN SÖZÜYLE ULAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi İngiltere'ye ulaştırılmı, yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

İngiltere gündemine oturan bu yardım için Türkiye'ye teşekkür mesajları yağmıştı.

İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi

İlginizi Çekebilir
Muş'ta yaralı yakalanan terörist koronavirüslü çıktı
Varto ilçesinde yaralı yakalanan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çin'de son 24 saatte koronadan kimse ölmedi
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı'nı kutladı
Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." dedi.
İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye çıktı
İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
781
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
305
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
214
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
554
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
177
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
65
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir