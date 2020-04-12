İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi

Türkiye'den, koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiği aktarıldı.

MEVLANA'NIN SÖZÜYLE ULAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi İngiltere'ye ulaştırılmı, yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

İngiltere gündemine oturan bu yardım için Türkiye'ye teşekkür mesajları yağmıştı.