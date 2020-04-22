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İngiltere'ye ikinci yardım

Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'ye ikinci kez koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme yardımı yapılacağını açıkladı.

AA |
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İngiltere'ye ikinci yardım

İngiltere'ye ikinci yardım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında, koronavirüs gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koca, İngiltere'ye yapılacak tıbbi malzeme yardımı sorusuna da cevap verdi.

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İKİNCİ KEZ YARDIM GÖNDERİLECEK

Koca, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Bu anlamda 2. kez Türkiye İngiltere'ye yardım etme adımını atmış oldu. Bu anlamda onlarla bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. " ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye ikinci yardım

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