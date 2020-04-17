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İngiltere'ye turist olarak gidenler, döndü

İngiltere’ye turist olarak giden 1'i bebek 61 Türk vatandaşı, özel uçakla Türkiye’ye getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale’deki karantina yurduna alındı.

İHA |
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İngiltere'ye turist olarak gidenler, döndü

Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayanlar, Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor.

İngiltere'ye turist olarak gidenler, döndü

İNGİLTERE’YE TURİST OLARAK GİTMİŞLERDİ

Bu tedbirler kapsamında İngiltere’den getirilen 1'i bebek 61 Türk vatandaşı, Kırıkkale Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurduna yerleştirildi.

Otobüslerle Kırıkkale’ye getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

61 kişinin İngiltere’ye turist olarak gittiği öğrenildi.

İngiltere'ye turist olarak gidenler, döndü

SOSYOLOG VE PSİKOLOGLAR DA DESTEK VERİYOR

Yurtlarda kişilerin ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek veriyor.

Daha önce Fransa ve Katar’dan getirilenlerle birlikte Kırıkkale’deki karantina yurtlarında kalan toplam kişi sayısının 370 olduğu belirtildi.

İngiltere'ye turist olarak gidenler, döndü

İngiltere'ye turist olarak gidenler, döndü

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