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İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, aynı anda 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 ayrı operasyonu aynı anda gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

AA | 12.06.2019 - 15:18..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı gerçekleştireceği 5 karaciğer nakli başladı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde ameliyatları gerçekleştirecek cerrahlarla birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hem ülke hem de üniversite için önemli bir gelişmeyi yaşadıklarını ifade etti.

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE NAKİL YAPILDI

İnönü Üniversitesinin 2002'den bu yana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğine belirten Kızılay, "Büyük bir karaciğer nakli ekibimiz, ailemiz var. Bu büyük başarıyı bugün 5 canlı vericiden karaciğer nakliyle ülkemizin gündemine tekrar taşımak istiyoruz. 5 alıcı, 5 de verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapılacak. Malatya noterimiz hepsinin kimlik tespitini yaptı. Çok kıymetli uluslararası şahitlik yapacak hocalarımız da burada bulunuyor." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

GEÇEN YIL 3 AMELİYAT AYNI ANDA YAPILDI

Uluslararası şahitlerinden ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ise bugünün, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Emre, geçen yıl aynı enstitüde 3 ameliyatın aynı anda yapıldığını anlatarak, "Türkiye'de bu ameliyatların ne kadar başarıyla yapıldığının bir kanıtı olacak. Sadece Türkiye değil, dünya için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bugün bunu başaracağız. Bizim eksik taraflarımız neler, onları da söylemek istiyorum. Araştırmada, bilgi toplamada eksiklerimiz var. Tabii ki bunları tamamlayacağız. Bugün bizim için güzel bir milat olacak. Eminim ki dünya üzerinde Malatya ekibinin özel bir yeri olacak." dedi.

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

SAĞLIKTA FARKINDALIK

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de sağlıkta farkındalık yaratmanın çok önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'de 2002'den bu yana sağlıkta dönüşüm kapsamında çok önemli gelişmeler olduğunu belirten Tekin, "2000'li yıllarda yüzlerce hasta, organ nakli için yurt dışına giderken 2019 yılında yüzlerce hasta organ nakli için ülkemizi tercih etmeye başladı. Burada tabii organ nakli merkezimizde çalışan hocalarımızın çok büyük katkıları var. Özellikle Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın çok büyük katkısı var. Yılda yaklaşık ortalama 250 naklin yapıldığı, şimdiye kadar 2 bin 500'ün üzerinde naklin yapıldığı merkezimizin direktörü. Aynı zamanda sadece başarılı nakilleriyle kalmayıp yurt içinden yurt dışında yüzlerce kişinin yetiştirilip ülkemizin hizmetine sunduğu bir eğitim merkezi. Bakanlığım adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

"HOCALARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Hastalardan İstanbul'dan gelen Hakan Doğan ise operasyonun böyle bir güne denk geldiği için ayrıca mutlu olduğunu ve bu durumun kendisine daha da güç verdiğini belirtti. Korkusunu yendiğini ifade eden Doğan, "Hocalarımıza da güveniyoruz. İyi bir ameliyat gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sağlığımıza bir an önce kavuşmayı temenni ediyoruz. 6 aydır nakil bekliyordum, nasip burası oldu. Komşumun vasıtasıyla buranın ismini duyduk, çok da isabetli bir karar verdim. Bağışı baldızımdan alıyorum, Allah razı olsun kendisinden. İnşallah hayırlısı olur. Önemli olan sonuç." dedi.

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İÇİN SAATLERİ SAYIYOR

Hastalardan Diyarbakırlı Ahmet Dağ da heyecanlı olduğunu kaydetti. Nakil kararını duyunca çok sevindiğini dile getiren Dağ, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini sözlerine ekledi.

İnönü Üniversitesi karaciğer nakliyle Guinness yolunda

Nakillerin akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

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