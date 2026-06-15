İnşaat işçileri tesadüfen buldu, otoyolun altından asırlık hazine çıktı

Çekya’nın Hradec Králové şehri yakınlarında, D35 otoyolu projesi kapsamında gerçekleştirilen arazi incelemeleri, Demir Çağı'na ait eşsiz bir yerleşimi ortaya çıkardı.

Yaklaşık iki yıl süren hummalı çalışmalar sonucunda, arkeologlar daha önce bilinmeyen 25 hektarlık devasa bir alanı haritalandırdı.

Doğu Bohemya Müzesi ve Archaia Praha Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda, Demir Çağı'na (La Tène dönemi) ait kalıntılara ulaşıldı.

Çek Merkezi Müzesi Houston'ın paylaştığı verilere göre, bölgede genellikle 1-2 hektarlık küçük yerleşimler görülürken, bu sitenin 25 hektarlık boyutu uzmanları dahi şaşırttı.

Baş arkeolog Matouš Holas, Çek Televizyonu'na yaptığı açıklamada, otoyol inşaatı olmasaydı bu yerleşimin muhtemelen sonsuza kadar gizli kalacağını belirtti.

22.000 torbalık servet çıktı

Kazı alanında zanaatkarların yaşamış olduğu konutlar, atölyeler ve kutsal alanlar bulundu. Doğu Bohemya Müzesi uzmanları, burayı "bölge üstü bir ticaret merkezi" olarak tanımlıyor.

Arkeologların titizlikle topladığı 22.000 torbalık buluntu arasında; altın ve gümüş sikkeler, cam objeler, ayna parçaları ve Baltık kehribarı yer alıyor. Özellikle Baltık kehribarının varlığı, bu yerleşimin antik dünyayı birbirine bağlayan efsanevi "Kehribar Yolu" üzerinde kritik bir durak olduğunu kanıtlıyor.

Sitenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, herhangi bir savunma duvarına veya askeri sura sahip olmaması. Çek Merkezi Müzesi Houston'a göre, bölgede yaşanan herhangi bir çatışma izine de rastlanmadı. Bu durum, yerleşimin savaşlardan ziyade üretim, ticaret ve törensel faaliyetlerle şekillendiğini gösteriyor.

Viyana Üniversitesi'nden arkeolog Maciej Karwowski’nin incelemelerine göre, bölgedeki lüks tüketim ürünleri ve üretim teknikleri, yerleşimin döneminin çok ötesinde bir ekonomik güce sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Neden Aniden Terk Edildi?

M.Ö. 1. yüzyıl civarında terk edilen yerleşimin akıbeti hala tartışılıyor. Araştırmacılar, bölgenin şiddetli bir saldırı sonucu değil, muhtemelen ekonomik veya çevresel değişimler nedeniyle boşaldığını düşünüyor.

Hradec Králové Üniversitesi'nden Tomáš Mangel, yerleşimin kurucularının geleneksel olarak Kelt halkı olan Boii kabilesiyle ilişkili olduğunu, ancak detaylı analizler bitene kadar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Şu an için sahada kazı çalışmaları tamamlanmış durumda ve bulunan binlerce eser detaylı incelenmek üzere müzeye taşındı.