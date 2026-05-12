İnşaat izlemek tarih oluyor: Dev balon sistemi başladı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin başkenti Jinan'da, bir inşaat alanının tamamının üzerine devasa bir şişme kubbe kuruldu.

Yetkililer , bu sistemin her türlü hava koşulunda inşaat yapılmasına ve çalışma saatlerinin uzatılmasına olanak sağladığını söylüyor.

Ayrıca tozu kontrol altına alıyor ve gürültü kirliliğini %80 oranında azaltıyor.

HEDEF 2030

Poliviniliden florür (PVDF) plastikten yapılmış, 159 metre uzunluğunda ve 108 metre genişliğindeki ısı yansıtıcı kubbe, "Honglou 1905" kentsel yenileme projesinin yaklaşık 20.000 metrekarelik alanının neredeyse tamamını kaplıyor.

2030 yılı stratejik planlamaları kapsamında, metro hatları, altyapı çalışmaları ve konut projelerinde bu şişme kubbelerin standart bir uygulama haline gelmesi öngörülüyor.

