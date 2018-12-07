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İnsan elini birebir taklit eden robot geliştirildi

Canlı organizmalardan esinlenerek geliştirilen Japon robot MELTANT-α, insan vücudunun hareketlerini gerçek zamanlı olarak taklit edebiliyor.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 13:55..
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Japon teknoloji firması Meltin tarafından geliştirilen bir konsept model olan robot, insan elinin hareketini mümkün olduğunca doğru taklit edebilen bir teknoloji ile donatıldı. Eşsiz kontrol algoritmaları sayesinde MELTANT-α robotu, yumurtayı kırmadan tutabiliyor veya bir çiçeğin yaprağını koparabiliyor.

MELTANT-α'ya dahil edilen eller ve parmaklar, insan eline çok yakın hareketler yapabiliyor. Şirket, bu özelliği geliştirmeden önce insan vücudundaki kas ve tendonlarının yapısını iyice araştırdı. Daha sonra ise bu verileri robotu geliştirmede kullanarak, insan vücuduna çok benzer bir sistem ortaya çıkardı.

İnsan elini taklit eden robot geliştirildi VİDEO


KAPI KOLLARINI AÇIP AĞIRLIK KALDIRABİLİYOR

Bir nesnenin ağırlığını önceden algılayıp ona göre bir kuvvet uygulamak sadece insana özgü bir yetenekken, MELTANT-α ağırlığı algılayıp ona göre kuvvet uygulayabiliyor. Örneğin kapı kollarını açıp ağırlık kaldırabiliyor. Ayrıca plastik bir şişenin kapağını açabiliyor ve herhangi bir vidayı sökebiliyor.

İnsan elini birebir taklit eden robot geliştirildi

Dünyada eşi benzeri olmayan ve uzaktan da yönetilebilen bu robot, insan elini neredeyse sıfır gecikmeyle olağanüstü bir şekilde taklit etme yeteneğine sahip.

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