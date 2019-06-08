taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

İnsan vücudunun fiziksel dayanıklılık sınırı ölçüldü

Ortalama bir insan için uzun vadedeki dayanıklılık sınırı, vücudun dinlenme anındaki metabolizma hızının 2,5 katı veya günde 4.000 kalori olarak belirlendi.

AA | 08.06.2019 - 06:34..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

ABD'deki Duke Üniversitesi'nde yapılan araştırma, hamile kadınların, insan vücudunun dayanma sınırına yakın bir düzeyde yaşamlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

5 BİN KİLOMETRELİK YARIŞÇILAR İNCELENDİ

Araştırmada önce ABD'nin batı kıyısı California'dan doğu kıyısındaki Washington'a kadar yapılan ve 140 gün süren 5.000 kilometrelik yarışa katılan atletler incelendi.

Atletler bu süre boyunca haftada altı maraton koşuyor ve bilim insanları bunun vücut üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışıyordu.

DİNLENME METABOLİZMA HIZI 2,5 KAT

Yarış öncesinde ve yarış sırasında atletlerin dinlenme metabolizma hızı (vücudun dinlenme anında ne kadar kalori harcadığı) kaydedildi. Buna ek olarak etkinlik sırasında yakılan kalori belirlendi.

Science Advances adlı yayında yer verilen araştırma, enerji kullanımının yüksek düzeyde başladığını ancak zamanla, dinlenme metabolizma hızının 2,5 katı düzeyde sabitlendiğini ortaya koydu.

İnsan vücudunun fiziksel dayanıklılık sınırı ölçüldü

MARATON, DAYANMA SINIRININ ÇOK ALTINDA

Spor etkinliğinin uzunluğu ve enerji tüketimi arasında bağlantı olduğu, çoğu insan kendi gücünün ötesinde görse de maratonun (42 km koşu) insan dayanma sınırının çok altında kaldığı görüldü.

Birkaç saat süren bir maraton koşusunda insanların 15,6 kat enerji harcadığını tespit eden bilim insanları, 23 gün süren Tour de France'da bu seviyenin 4,9 kata, 95 gün süren Antarktika yürüyüşü sırasında ise 3,5 kata düştüğünü gördü.

Araştırmayı yapan ekip içinde yer alan Dr Herman Pontzer, "Bir-iki gün süreyle oldukça yoğun egzersiz yapabilirsiniz, ama uzun süre dayanma bakımından iş farklı" dedi.

Pontzer, tespit edilen dayanıklılık sınırı için "Henüz bunu aşan kimse tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan vücudunun fiziksel dayanıklılık sınırı ölçüldü

HAMİLE KADINLAR DAHA DAYANIKLI

Araştırma, kadınların hamilelik döneminde enerji kullanımının dinlenme metabolizma hızının 2,2 katına çıktığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, vücudun dinlenme anındaki metabolizma hızının 2,5 katı olarak belirlenen dayanıklılık sınırının kalp, akciğerler veya kaslarla ilgili değil, insanın sindirim sistemiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Zira vücudun daha yüksek enerji kullanımını devam ettirecek kadar kalori ve besini sindirip işleme koyamadığı görüldü.

Vücudumuz, sonradan takviye edilmek üzere, kısa süreli etkinliklerde yağ deposunu ve kas kitlesini kullanıma sokabilir.

İnsan vücudunun fiziksel dayanıklılık sınırı ölçüldü

TÜKENME SINIRINA DOĞRU, ENERJİ KULLANIMI DENGELENİYOR

Ancak insanın tükenme sınırına yaklaştığı uzun erimli etkinliklerde vücudun enerji kullanımını dengelemesi gerekir.

Pontzer, atletlerin antrenman ve müsabakalarda bu bulgulardan yararlanabileceğini belirterek, "Günler, haftalar ve aylarca sürmesi gereken bir dayanıklılık söz konusu; bu yüzden antrenman düzeninin vücudun uzun süreli matabolik sınırına uyup uymadığını tespit etme bakımından kullanılabilecek bulgular bunlar" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman devi Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü

Alman devi Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü

17
Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

24
Çin Devlet Başkanı: Trump benim arkadaşım

Çin Devlet Başkanı: Trump benim arkadaşım

26
Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

34
Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında sürüklendi

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında sürüklendi

4
Öğrenciler kuş bilimini doğada öğreniyor

Öğrenciler kuş bilimini doğada öğreniyor

3
Fransa Kadın Milli Takımı, Güney Kore'ye 4 attı

Fransa Kadın Milli Takımı, Güney Kore'ye 4 attı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir