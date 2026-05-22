İnsanların büyük çoğunluğu neden sağ elini kullanıyor: İşte bilimin cevabı

Bilim insanları, insanların ezici bir çoğunlukla sağ ellerini kullanma gizemini iki ayak üzerinde dik yürümeye başlamamıza bağlıyor.

PLOS Biology dergisinde yayınlanan bu kapsamlı çalışma, insan evriminin en önemli iki dönüm noktasına ışık tutuyor.

DİK YÜRÜME VE BÜYÜYEN BEYNİN ETKİSİ

Araştırma ekibi, 41 farklı maymun ve goril türünü temsil eden toplam 2 bin 25 bireyden elde edilen verileri analiz etti.

Gelişmiş Bayes modelleriyle yapılan incelemelerde, beyin büyüklüğü ve kol-bacak oranının el tercihinde belirleyici olduğu saptandı.

İki ayak üzerinde dik yürümek elleri hareket yükünden kurtararak nesneleri manipüle etmeyi tamamen kolaylaştırdı.

Ardından insan beyninin büyümesi ve karmaşıklaşmasıyla birlikte sağ el kullanımı popülasyonda baskın hale geldi.

EVRİMSEL SÜREÇTE SAĞ EL BASKINLIĞI

Ardipithecus ve Australopithecus gibi erken insan atalarında oldukça hafif olan bu eğilim, Homo cinsiyle birlikte büyük bir değişim gösterdi.

Homo erectus ve Neandertallerde zamanla güçlenen bu yapı, modern Homo sapiens döneminde ise bugünkü zirve noktasına ulaştı.

Küçük vücutlu bir insan akrabası olan Homo floresiensis ise küçük beyni ve tırmanma adaptasyonları nedeniyle bu durumun istisnası oldu.

Bilim insanları, solaklığın evrim boyunca neden kalıcı olduğunu ve kültürel etkilerini araştırmaya devam etmeyi planlıyor.