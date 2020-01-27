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İnsanların yüzde 64'ü, robotlara yöneticilerden daha çok güveniyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar, yöneticilerin yerine robotların olmasını tercih ediyor.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 11:29..
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Yapay zekanın çeşitli iş alanlarında kullanılmasıyla yöneticilerin, çalışanlarının güvenini kazanmak için daha fazla çalışması gerekebilir.

Oracle ve Future Workplace'in son çalışmasından elde edilen raporlar; yapay zekanın, çalışanların iş yeri hakkındaki düşünme şeklini değiştirdiğini ortaya çıkardı.

10 farklı ülkeden 8 binin üzerinde çalışan ve yöneticinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların yüzde 64'ü, robotlara yöneticilerden daha fazla güveniyor.

robot

İŞ YERİNDEKİ ROBOTLARA EN FAZLA GÜVENEN ÜLKE HİNDİSTAN

Araştırma sonuçlarına göre Hindistan'da çalışanların yüzde 89'u, robotlara daha fazla güveniyor. Robotlara en az güvenen ülke ise yüzde 54 ile İngiltere oldu. Ayrıca ankete katılanların yüzde 82'lik gibi büyük bir kısmı, robotların yöneticilerden daha iyi çalışacağını söylüyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle gelecekte birçok robot türü hayatımıza girecek ve iş yerlerinde kullanılmaya başlanacak. Peki siz bir robotla çalışmak ister miydiniz?

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İnsanların yüzde 64'ü, robotlara yöneticilerden daha çok güveniyor

İnsanların yüzde 64'ü, robotlara yöneticilerden daha çok güveniyor

İnsanların yüzde 64'ü, robotlara yöneticilerden daha çok güveniyor

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