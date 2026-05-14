İnsansı robot Helix, canlı yayında 20 saattir fabrikada çalışıyor

Kaliforniya merkezli robotik girişimi Figure AI, yapay zeka destekli insansı robotlarıyla teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son paylaşımda Helix-02 sisteminin yeteneklerini gözler önüne serdi.

20 SAATTİR ÇALIŞIYOR

Paylaşılan canlı yayın videosunda, insan benzeri robotun yaklaşık 20 saat çalıştığı görülüyor. Bu süre kapsamında robotlar, 24 binden fazla paketi kontrol etmeyi başardı.

Söz konusu robotlar, 8 saatlik vardiyalar halinde çalışmayı sürdürüyor. Üstelik bu etkileyici sürecin tamamı Helix-02 sistemi sayesinde tamamen otonom bir şekilde gerçekleşiyor.

Firma yetkilileri bu gelişmenin gerçek dünya ortamlarında insan ölçeğinde robotik iş gücü kullanımı konusunda bugüne kadar atılmış en büyük adım olduğunu savunuyor.

Helix-02 yapay zeka sisteminin sağladığı bu yüksek otonomi sayesinde robotlar fabrika ortamlarında kesintisiz görev alabiliyor.

Yenilikçi sistem sayesinde robotlar sürekli olarak dengede kalıp hareketlerini kusursuz bir uyum içinde koordine ediyor.

Hareket ve manipülasyon için ayrı kontrol ünitelerine ihtiyaç duyan eski tip endüstriyel robotlar bu gelişmeyle birlikte tahtını yeni nesle bırakıyor.

Helix-02 dinamik ortamlarda uzun vadeli görevler için tasarlanmış tek bir öğrenme sisteminde görme, dokunma ve tüm vücut kontrolünü başarıyla harmanlıyor.

UZUN SÜRE İNSAN YARDIMI OLMADAN ÇALIŞABİLİYOR

Figure AI tarafından yapılan açıklamalara göre Helix-02 robotları, sıfırlama veya insan müdahalesi gerektirmeden çok uzun süren karmaşık görevleri tek başına hallediyor.

Sistem bu harika işleri yaparken kafa ve avuç içi kameralarından, parmak ucu dokunsal sensörlerinden ve tüm vücut propriosepsiyonundan gelen çoklu verileri aynı anda işliyor.

İşlenen bu yoğun veriler anında bacaklar, gövde, kollar, bilekler ve parmaklar boyunca tüm vücut eklem hareketlerine dönüşüyor.

İNSAN HAREKETLERİ KUSURSUZCA KOPYALANIYOR

Figure AI ekibi inovasyon hızını kesmeden bin saatten fazla insan hareket verisi üzerinde eğitilmiş "Sistem 0" adlı yeni nesil tüm vücut kontrolcüsünü de teknoloji meraklılarına tanıttı.

Bu gelişmiş modelin yüz dokuz binden fazla satır elle yazılmış karmaşık C++ kodunu tamamen ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Şirket, eski kod yığınlarının yerini alan bu yeni sinirsel kontrol sistemi sayesinde robotların çok daha istikrarlı ve insan benzeri bir hareket kabiliyetine kavuştuğunu vurguluyor.

Gelişmiş donanımlara sahip olan insansı robotlar, dokunsal algılama ve el içi görüş teknolojilerini kullanarak oldukça hassas ince motor becerilerini sergiliyor.

Robotlar ince motor becerileri sayesinde şişe kapaklarını kolayca açıyor, ilaçları kutularından ustalıkla çıkarıyor ve şırıngaları tam istenen hacimde dolduruyor.

Ayrıca karmaşık ve dağınık kutuların içerisinden hedeflenen spesifik metal parçaları bulup çıkarma işlemini de sorunsuz bir şekilde yapıyor.

BMW İLE ÜRETİM TESTLERİ SÜRÜYOR

70 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 170 santimetre boyunda olan markanın en yeni robotu Figure 02, yirmi kilogramlık yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Bu güçlü robotlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan BMW Group Spartanburg Fabrikası'nda gerçek bir üretim ortamında zorlu testlerden geçiyor.

Şirketin önceki raporları, insansı robotların BMW tesislerinde 10 saatlik uzun vardiyaları başarıyla tamamladığını zaten kanıtlamıştı.

Test sürecinde 90 binden fazla otomobil parçasının taşınmasına doğrudan katkı sağlayan robotlar, böylece 30 binden fazla BMW aracının üretim sürecini büyük ölçüde destekledi.

Figure AI yetkilileri gelecekteki insansı robotların fabrikalar, geniş depolar ve hatta evler gibi insanlarla paylaşılan sosyal alanlarda aktif olarak çalışması gerektiğini savunuyor.