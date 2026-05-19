Instagram Şipşak nasıl kapatılır? "Instants" kapatma yöntemi

"Instant" orijinal adıyla kullanıma sunulan ve Türkiye'de "Şipşak" olarak açılan yeni Instagram özelliği, kullanıcıların gündeminde.

Yalnızca uygulamanın kendi kamerasıyla çekilen ve tek seferlik görüntülenebilen bu anlık fotoğraflar, kimileri tarafından çok sevildi kimi ise beğenmedi.

Şipşak özelliğini kapatmak isteyenler ise "Instagram Şipşak nasıl kapatılır" sorusuna yanıt arıyor.

İşte, özelliği devre dışı bırakmak için yapmanız gerekenler...

INSTAGRAM ŞİPŞAK NASIL KAPATILIR 2026

Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize dokunarak kendi profil sayfanıza giriş yapın.

Profilinizin sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi (menü) simgesine tıklayarak genel ayarlar panelini açın.

Açılan menü listesi içerisinden "İçerik Tercihleri" kısmını bulun ve buraya giriş yapın.

Karşınıza çıkan seçenekler arasından "Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle" seçeneğini aktif hale getirin. Bu sayede şipşak sekmesi tamamen kaldırılmış olacaktır.