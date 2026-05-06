Instagram ve Facebook'ta yeni dönem: Yaş doğrulama sistemi devrede

Sosyal medya devi Meta, Instagram ve Facebook hesaplarında çocukları korumaya yönelik yepyeni bir güvenlik adımını hayata geçirdi.

Şirket, kullanıcıların yalnızca beyan ettikleri yaşa güvenmek yerine farklı veri noktalarını analiz eden yapay zeka destekli bir sistemi kullanıma sundu.

FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İNCELENECEK

Yeni teknoloji sayesinde platformda paylaşılan fotoğraflar, videolar ve genel kullanıcı davranışları incelenerek tahmini bir yaş profili oluşturulacak.

Meta bu sistemin kesinlikle bir yüz tanıma teknolojisi olmadığını ve temel amacın kimlik tespiti yapmak yerine doğru yaş grubunu belirlemek olduğunu vurguluyor.

ŞÜPHELİ HESAPLARA KISITLAMA GELİYOR

Sistem tarafından yaşını olduğundan büyük gösterdiği tespit edilen şüpheli hesaplar, otomatik olarak daha korumalı bir gizlilik kategorisine taşınacak.

Bu kategorideki genç kullanıcılar için yabancılardan gelen mesajlar sınırlanırken, gece saatlerindeki bildirimler ve hassas içerikler de kısıtlanacak.

KÜRESEL ÇAPTA YAYGINLAŞIYOR

Özellikle on üç yaş altındaki çocukları korumayı hedefleyen Meta, yaşı uymayan hesaplardan doğrulama isteyebilecek veya bu hesapları platformdan tamamen kaldırabilecek.

Artan yasal baskıların ardından geliştirilen bu sistem, ilk aşamada Brezilya'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde, gelecek ay ise ABD ve Birleşik Krallık'ta aktif edilecek.