Instagram'daki bot hesap temizliği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi etkiledi

Dünya futbolunun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bu kez sosyal medya hesaplarıyla gündemde.

İki yıldızın hesapları, sosyal medya platformu Instagram’da yaşanan geniş çaplı bot hesapları temizleme kararından etkilendi.

Platformun sahte ve bot hesaplara yönelik yaptığı operasyon sonrası iki yıldız ismin takipçi sayılarında ciddi düşüş yaşandı.

RONALDO'NUN 7 MİLYON TAKİPÇİSİ GİTTİ

Yapılan güncellemelerin ardından Cristiano Ronaldo’nun Instagram hesabındaki takipçi sayısının 7 milyon azaldığı görüldü.

Dünyanın en fazla takip edilen sporcularından biri olan Portekizli yıldızın kaybının, sahte ve aktif olmayan hesapların silinmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Ronaldo’nun Instagram hesabı kısa süre önce yaklaşık 673 milyon takipçiye ulaşmıştı.

Son yaşanan düşüşün ardından yıldız futbolcunun takipçi sayısı yaklaşık 666 milyona geriledi.

MESSI'NIN DE 5 MİLYON AZALDI

Benzer şekilde Lionel Messi’nin hesabında da dikkat çekici bir gerileme yaşandı.

Arjantinli süper yıldızın yaklaşık 5 milyon takipçi kaybettiği aktarıldı.

Ancak buna rağmen Messi, platformdaki en popüler sporcular arasında yer almaya devam ediyor.

Messi'nin aktif takiçi sayısı ise 512 milyondu.

Arjantinli efsanenin şu anki takipçisi sayısı ise 507 milyona düştü.