Instagram'dan bot hesap temizliği! Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi yok oldu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram, platformdaki sahte, spam ve aktif olmayan hesaplara yönelik geniş çaplı bir temizlik gerçekleştirdi.

Bot hesap operasyonunun ardından Türkiye'den dünyaca ünlü isimlere kadar birçok hesabın takipçi sayısında, dikkat çekici düşüşler oldu. Kısa süre içinde milyonlarca hesabın silinmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlara göre bu süreç, gerçek etkileşim oranlarını daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

GERÇEKÇİ ETKİLEŞİM

Özellikle influencer ve ünlü isimler için takipçi sayıları reklam anlaşmaları ve marka iş birliklerinde önemli bir kriter olmaya devam ediyor. Ancak sosyal medya uzmanları, bot hesapların temizlenmesinin uzun vadede daha gerçekçi etkileşim verileri ortaya koyduğunu belirtiyor.

Öte yandan Meta’nın yalnızca bot hesaplarla değil, yaş doğrulama sistemleriyle de platform denetimini artırdığı biliniyor. Şirket, 13 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için yapay zekâ destekli analiz sistemleri üzerinde çalıştığını da kısa süre önce açıklamıştı.

İşte takipçi kaybı yaşayan ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Pınar Deniz, Burak Özçivit, Sinem Kobal, Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Hande Erçel, Taylor Swift, Kylie Jenner, Burak Deniz, Ronaldo.