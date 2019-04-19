Intel 5G modemlerini sonlandırma kararı aldı

ABD merkezli Intel, 5G akıllı telefon uygulamaları ve bilgisayarlar, Nesnelerin İnterneti cihazları ve diğer veri merkezli cihazlar için 4G ve 5G destekli modem çalışmalarını sonlandırdığını duyurdu.

Intel’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin 5G ağ altyapısına yatırım yapmaya ve mevcut 4G akıllı telefon modem ürünlerini müşterilerine sağlamaya devam edeceği belirtildi. Bunun yanında şirket, gelecekte 5G modem üretimi yapmayacağını da açıkladı.

Intel CEO’su Bob Swan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şirket olarak 5G ve ağın ‘bulutlandırılması’ için oldukça heyecanlıyız, fakat akıllı telefon modemi uygulamaları kapsamında kârlılık ve olumlu kazanç elde edileceğini düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Qualcomm ile anlaştıklarını açıklayan Apple, anlaşma yapılmadan önce Intel'in 5G modemleriyle de ilgileniyordu. Ancak şirket, Intel'in modemlerinin yetersiz olması nedeniyle anlaşmaya pek sıcak bakmamıştı.

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