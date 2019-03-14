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Intel, Samsung'a kaptırdığı liderliği geri alacak

Intel, 'dünyanın en büyük yonga üreticisi' unvanını Samsung'dan geri almaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 10:47..
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Mobil telefon pazarı her geçen yıl büyürken, kullanılan parça sayısı da haliyle artıyor. 2017 yılında önemli başarılara imza atan Samsung, dünyanın en büyük yonga üreticisi ünvanını Intel'den alarak büyük bir başarı elde etmişti.

Samsung'un yonga üretim bölümü, 2017 yılında 65.9 milyar dolarlık satış yaparak, Intel'in 61.7 milyar dolarlık satışını geride bıraktı. Bu, 1992'den beri ilk kez Intel'in artık dünyanın en büyük yonga üreticisi olmadığı anlamına geliyordu. Ancak raporlara göre Samsung'un bu liderliği, pek uzun sürmeyecek.

intel

INTEL LİDERLİĞİ GERİ ALIYOR

Bir pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Intel,  bu yıl Samsung'u geride bırakarak tekrar dünyanın en büyük yonga üreticisi olacak. 2017 ve 2018 yıllarını lider geçiren Samsung, 2019 yılında tekrar ikinci sıraya gerileyecek.

samsung

Pazar araştırma şirketinin raporuna göre bir önceki yıla göre satışları neredeyse sabit kalacak Intel, Samsung'un düşük satış gerçekleştirmesi nedeniyle tekrar liderliğie oturacak. İki şirket arasında süren bu büyük rekabetin, önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor.

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