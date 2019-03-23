Intel yeni i9 mobil işlemcilerini tanıttı

Intel, San Francisco'da düzenlenen özel bir etkinlikte dokuzuncu nesil mobil i9 işlemcilerini tanıttı. Şirket, bu yeni işlemciler ile dizüstü bilgisayarlarda yüksek oyun deneyimi elde etmek isteyen kullanıcıları hedef alacak. Ayrıca bu yeni işlemciler Wi-Fi 6 teknolojisini ve Thunderbolt 3 bağlantısını da destekleyecek.

Intel, yeni Core i9 mobil yongaların üretkenlik için üst seviye işlemci gücüne ihtiyaç duyan, ama aynı zamanda oyun oynamak isteyen kişilere hitap edeceğini düşünüyor. Şirket, özellikle dizüstü bilgisayarlarda oyun oynarken daha uzun pil ömrü sunmayı hedefliyor.

Intel, yeni nesil mobil işlemciler ile ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçınsa da söz konusu işlemcilerin bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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