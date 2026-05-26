Inter Miami, Lionel Messi'nin son durumunu açıkladı

Inter Miami'nin MLS'te Philadelphia Union'ı gol düellosu şeklinde geçen maçta 6-4 mağlup ettiği karşılaşmanın 72. dakikasında, Lionel Messi oyundan ayrılmıştı.

Karşılaşmada 2 asist yapan dünya yıldızı Lionel Messi, sol uyluk arkasını (arka adalesini) tutarak acı içinde kenara işaret yapmıştı.

Değişiklik talebinin ardından oyundan alınan 38 yaşındaki futbolcu, tedavisi için doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

DURUMU ENDİŞE YARATTI

Dünya Kupası öncesi yaşanan bu gelişme, başta Arjantin olmak üzere tüm futbol kamuoyunda büyük bir endişe dalgası yarattı.

CİDDİ BİR DURUM YOK

Inter Miami'den yapılan açıklama göre yapılan ilk tıbbi tetkiklerin ardından Messi'nin ciddi bir sakatlığının bulunmadığı, ağır ve yağışlı zemin nedeniyle sol adalesinde sadece aşırı yüklenmeye bağlı kas yorgunluğu oluştuğu açıklandı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Messi'nin sakatlığının ciddi olmadığını, Dünya Kupası'nda forma giyebileceğini söyledi.

SON ŞAMPİYON J GRUBU'NDA

Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin, J Grubu'nda Avusturya, Cazayir ve Ürdün'le karşılaşacak.