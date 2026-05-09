Inter Papa'yı ziyaret etti: Hakan Çalhanoğlu katılmadı

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter, 14. Papa Leo tarafından özel bir kabul töreninde ağırlandı.

Başkan ve CEO Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, kulüp sahipleri, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli törende hazır bulundu.

INTER, PAPA'YI ZİYARET ETTİ

Törende Başkan Marotta, Papa'ya üzerinde 10 numarası ve 14. Leo yazısı bulunan tarihi bir Inter forması hediye etti.

Törende dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

HAKAN YER ALMADI

Buna göre Inter'in kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu davete katılmadı.

32 yaşındaki yıldızın etkinlikte bulunmamasına, özellikle İtalyan sosyal medyasında oldukça yorum yapıldı.