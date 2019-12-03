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İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Lil Bub'un sosyal medya hesaplarında 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu.

AA | 03.12.2019 - 11:07..
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Sosyal medyada dili dışarıda pozlarıyla tanınan ünlü kedi Lil Bub öldü.

Sahibi Mike Bridavsky, Lil Bub'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet fenomeni kedinin, kemik iltihabı nedeniyle pazar günü uykusunda öldüğünü belirtti.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

KOŞULSUZ SEVGİ

Lil Bub ile çektirdiği ilk ve son fotoğrafı kullandığı paylaşımda Bridavsky, Bub'un kendi yaşamının yanı sıra ailesinin ve evsiz evcil hayvanların hayatlarındaki büyük etkisini kelimelerle ifade etmenin çok zor olduğunu dile getirdi. Bridavsky, koşulsuz sevgi hakkında bildiği her şeyi öğrendiği Bub'un ayrıca ihtiyacı olan hayvanlar için 700 bin dolar bağış toplanmasını sağladığını ifade etti.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

TOPLAMDA 5 MİLYON TAKİPÇİSİ

Alt çenesinin kısa olması ve dişlerinin bulunmaması nedeniyle sürekli dışarıda duran diliyle sıra dışı bir görüntüye sahip 8 yaşındaki Lil Bub'un, Instagram'da 2,4 milyon, Facebook'ta da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

HER PATİSİNDE FAZLADAN PARMAĞI VARDI

Cücelik dahil birçok rahatsızlıkla dünyaya gelen Lil Bub'un her patisinde fazladan parmağı vardı.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

BELGESELİ BİLE ÇEKİLMİŞTİ

Video paylaşım sitesi YouTube'da şovları olan Lil Bub hakkında "Lil Bub & Friendz" adlı belgesel de çekilmişti.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

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