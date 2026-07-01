İnternet kullanıcıları en çok video izledi

Türkiye'de internet kullanıcılarının yılın ilk çeyreğindeki davranış eğilimlerini gösteren rapor çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca hazırlanan rapora göre internet kullanıcılarının yılın ilk çeyreğinde internetteki en yoğun faaliyeti video izlemek oldu.

VİDEO UYGULAMALARI ZİRVEDE

"Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"nda yer alan bilgilere göre; kullanıcılar, internetteki zamanlarının​​​​​​​ büyük kısmını sosyal medya uygulamalarında geçirdi.

İlk üç ayda toplam internet trafiğinin yüzde 40,6'sı YouTube'da gerçekleşti. Onu yüzde 16 ile Instagram takip etti.

Söz konusu veriler, kullanıcı tüketiminin büyük ölçüde video içerik tüketimi üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

ANLIK MESAJLAŞMA VERİLERİ

İletişim için kullanılan anlık mesajlaşma kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama yüzde 58,5 ile Instagram olurken Facebook yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Anlık mesajlaşmada en çok kullanılan uygulamalar listesinde WhatsApp yüzde 7,3 ile üçüncü sırada, Telegram ise yüzde 6,2 ile dördüncü sırada konumlandı.

Veriler, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamalarında sosyal medya tabanlı uygulamalara yöneldiğini ve geleneksel mesajlaşma servislerinin daha sınırlı kullanıldığını da ortaya koydu.

ONLİNE OYUNLAR DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

"Online games" yani çevrim içi oyun kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama platformu, yüzde 25,4 ile PlayStation olarak kayıtlara geçti.

PlayStation'ı sırasıyla yüzde 24,1 ile Steam, yüzde 9,2 ile PUBG ve yüzde 6,7 ile League of Legends takip etti.

İnternet üzerinden sesli konuşma olan VOIP kategorisinde en yaygın kullanılan uygulama da açık ara WhatsApp oldu. Toplam kullanım trafiğinin yüzde 61,2'sini oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumda yer aldı.