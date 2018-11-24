İnternet, televizyonu geride bıraktı

ABD’de yapılan piyasa araştırmaları, ülkede son 2 yılda internetteki reklam satışlarının televizyonu geride bıraktığını ortaya koydu. Ülkede 2017'de televizyon reklam satışları yüzde 1,5 oranında gerilerken, dijital reklam satışları ise yüzde 35 artış gösterdi.

GENÇLER ARTIK TELEVİZYON İZLEMİYOR

Sektör uzmanları televizyon reklam satışlarındaki düşüşün; dönemsel bir dalgalanmadan çok, genç izleyicilerin geleneksel televizyon yerine, internetteki YouTube, Netflix ve Hulu gibi alternatif izleme mecralarına yönelmesinden kaynaklanan orta ve uzun vadeli bir eğilim olduğuna dikkati çekiyor.

KABLOYU KESENLER, KABLOYU REDDEDENLER

EMarketer verilerine göre, ABD'de, 2016'da 18 yaş üzerindeki 16,7 milyon izleyici kablolu ve uydu televizyonu aboneliklerini iptal etti. Sektör uzmanlarının "kabloyu kesenler" (cord cutters) olarak adlandırdığı bu gruptakilerin sayısı, 2017'de 22,2 milyona çıktı.

"Kabloyu reddedenler" (cord nevers) olarak nitelenen, hayatlarında hiç kablolu veya uydu televizyonu aboneliği başlatmamış olan 18 yaş üstü yetişkinlerin sayısı 2016'da 32,5 milyonken, 2017'de 34,4 milyona çıktı.