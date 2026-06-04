İnterneti hızlandırdığı iddiasıyla deniyorlar: Wi-fi Router'ın üstüne para koymanın sırrı

Evde internet bağlantısının yavaşlaması ya da bazı odalarda çekim gücünün düşmesi birçok kişinin ortak sorunu olmaya devam ediyor. Bu nedenle sosyal medyada ortaya çıkan pratik çözümler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Son günlerde en çok konuşulan yöntemlerden biri ise Wi-Fi router'ının üzerine bir bozuk para koymak oldu. Bazı kullanıcılar bu uygulamanın sinyal gücünü artırdığını ve bağlantıyı daha kararlı hale getirdiğini öne sürüyor.

Bozuk para ne işe yarıyor iddiası ortaya atıldı

Sosyal medyada paylaşılan gönderilere göre router'ın üzerine yerleştirilen metal para, sinyallerin yönlendirilmesine yardımcı olabiliyor. Bazı kullanıcılar metal yüzeyin küçük bir yansıtıcı görevi gördüğünü ve sinyali belirli bölgelere yönlendirdiğini iddia ediyor.

Bir başka görüşe göre ise bozuk para teknik bir işlev görmüyor. Sadece hafif modem ve router cihazlarının kablolar nedeniyle hareket etmesini önleyen basit bir ağırlık görevi üstleniyor.

Ancak uzmanlar bu yöntemin internet hızını artırdığına dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Uzman: Teknik bir kanıt bulunmuyor

İspanyol radyo ağı COPE'nin teknoloji uzmanı José Ángel Cuadrado, sosyal medyada yayılan bu yöntemin bir efsane olduğunu belirterek, "Router'ın üzerine madeni para koymanın Wi-Fi performansını artırdığına dair güvenilir teknik bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Cuadrado, üreticilerin ve internet servis sağlayıcılarının ise tam tersine, router yakınında metal nesneler bulundurulmamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Uzmanlara göre Wi-Fi ağları 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarında çalışıyor. Bu sinyalleri anlamlı ölçüde yönlendirmek veya güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış antenler ve yansıtıcı sistemler gerekiyor. Bir bozuk para ise bunun için teknik açıdan yeterli bir ekipman olarak görülmüyor.

Fayda yerine zarar verebilir

Uzmanlar ayrıca router'ın üzerine konulan metal nesnelerin bazı durumlarda olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle cihazın havalandırma alanlarının kapanması aşırı ısınmaya neden olabiliyor. Bu durum zamanla bağlantı performansının düşmesine ve cihazın ömrünün kısalmasına yol açabiliyor.

Bazı teknik değerlendirmelerde ise metal nesnelerin sinyaller üzerinde istenmeyen yansımalar oluşturabileceği ve bunun bağlantı kalitesini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Wi-Fi performansını artırmak için uzmanların önerileri

Uzmanlar internet performansını artırmak isteyen kullanıcılar için şu önerilerde bulunuyor:

Router'ı evin merkezi bir noktasına yerleştirin.

Cihazı mümkün olduğunca yüksek bir konuma koyun.

Kalın duvarlardan ve büyük metal eşyalardan uzak tutun.

Mikrodalga fırın ve benzeri elektronik cihazların yakınına yerleştirmeyin.

Geniş alanlarda mesh sistem veya menzil genişletici kullanın.

Uzmanlara göre Wi-Fi performansını artırmanın en etkili yolu viral yöntemler değil, cihazın doğru konumlandırılması ve uygun ağ ekipmanlarının kullanılması. Bu nedenle router'ın üzerine bozuk para koymanın internet hızını artırdığı yönündeki iddialar şu an için teknik olarak doğrulanmış bir yöntem olarak kabul edilmiyor..