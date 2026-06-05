İnternette dengeler değişti: Botlar tarihte ilk kez insanları geride bıraktı

Cloudflare CEO'su Matthew Prince, yapay zeka destekli internet trafiğinin, tarihi bir eşiği geride bıraktığını duyurdu.

Prince, internet ortamındaki otomatik botların tarihte ilk kez insan trafiğini geçtiğini belirterek bu durumun tahmininden hızlı gerçekleştiğini itiraf etti.

YAPAY ZEKA BOTLARI BEKLENENDEN HIZLI BÜYÜDÜ

Güncel verilere göre internetteki HTTP isteklerinin yüzde 57,5'ini botlar oluştururken, insan etkileşimi yüzde 42,5 seviyesine geriledi.

Şirket yöneticileri, bu büyük geçişin normal şartlarda 2027 yılında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA AJANLARI ÇOK ADIMLI GÖREVLERİ YÜRÜTÜYOR

Bu yeni nesil yapay zekâ ajanları; internette ürün fiyatlarını kontrol etmek, uçuşları karşılaştırmak ve veri kazımak gibi çok adımlı görevleri yerine getiriyor.

Ülke bazlı veriler incelendiğinde ise en yoğun bot trafiğinin yüzde 92,1 oranıyla Cebelitarık bölgesinde olduğu görülürken, bu bölgeyi Singapur ve İran takip ediyor.

İNSANLAR ETKİLEŞİMDE LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Ölçülen HTTP isteklerine rağmen uygulama kullanımı ve video akış servislerinde harcanan toplam süre bazında insanlar, hala birincil kullanıcı konumunda.

Otomatik araçlar web sayfalarını çok hızlı yüklese de insanların içerik tüketim ve sonsuz kaydırma alışkanlıkları henüz tamamen geçilemedi.