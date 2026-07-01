İnternetten sipariş etti: Evi sadece 1 saatte kurdu

Arjantin'in Santa Fe eyaletinde yaşayan bir çift, kiraladıkları evi altı ay içinde boşaltmaları gerektiğini öğrenince zor bir kararla karşı karşıya kaldı.

Kendi arsalarına sahip olsalar da, geleneksel inşaat yöntemlerinin hem çok uzun sürmesi hem de maliyetli olması nedeniyle farklı bir çözüm arayışına girdiler.

Aradıkları çözümü ise binlerce kilometre uzakta, Çin'deki bir üreticide buldular.

İnşaattan daha ekonomik

Leticia adındaki ev sahibi, geleneksel betonarme inşaatın metrekare maliyetinin yaklaşık 1.400 dolar olduğunu, yerel prefabrik seçeneklerin ise 1.000 ila 1.200 dolar arasında değiştiğini belirtti.

Çin'den sipariş ettikleri modüler evde ise metrekare maliyeti 700 dolara kadar düştü. Üretim, deniz yoluyla nakliye, ithalat ve kurulum dahil olmak üzere evin toplam maliyeti yaklaşık 50.000 doları buldu.

4 ayda geldi, 1 saatte kuruldu

Süreç, üreticiyle kurulan ilk temastan itibaren yaklaşık dört ay sürdü. Aile, bu süreçte evin tasarımını belirledi ve gümrük işlemleri için uzman bir ithalatçıyla çalıştı.

Evin en dikkat çekici özelliği ise kurulum süresi oldu. Konteynerle araziye ulaştırılan ev, dar bir alanda olmasına rağmen ailenin ve arkadaşlarının yardımıyla sadece bir saat içinde tamamen açıldı ve yerleştirildi.

Evin iç özellikleri ise oldukça işlevsel:

Evde üç yatak odası, bir banyo ve açık mutfak bulunuyor.

Elektrik tesisatı ve sıhhi tesisat kurulumları fabrikada hazır olarak geliyor.

Çelik bir iskelet üzerine kurulu evin iç panelleri bambu lifinden üretiliyor.

Modüler tasarım sayesinde ev, ihtiyaç duyulduğunda tekrar katlanıp başka bir araziye taşınabiliyor.