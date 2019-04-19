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İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı'nın ailesinden ret

Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren Peru Devlet Başkanı Alan Garcia’nın ailesi, eski başkanın cenazesi için devlet töreni yapılmasını istemedi.

İHA | 19.04.2019 - 12:34..
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Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, dün intihar ederek hayatına son verdi. Garcia’nın naaşı, üyesi olduğu Aprista Parti’sinin genel merkezine getirildi.

Partinin aktivistleri, devlet kurumları tarafından gönderilen çiçek aranjmanlarını Garcia’nın naaşına ulaşmasına izin vermedi.

İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı'nın ailesinden ret

CENAZE ÖĞLEN SAATLERİNDE KALDIRILACAK

Partililer tarafından alınan bu karar, eski devlet başkanının cenazesi için devlet töreni düzenlenmesini reddeden ailesinin kararıyla tutarlılık gösterdi.

Garcia’nın kişisel sekreteri Ricardo Pinedo, cenazenin öğlen saatlerinde kaldırılacağını ve naaşın o saate kadar Aprista Partisi’nin merkezinde ziyaret edilebileceğini açıkladı.

İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı'nın ailesinden ret

RÜŞVET KONUSUNDA SAVCILIK ARAŞTIRMA YAPIYORDU

Eski devlet başkanı Alan Garcia, birçok Latin Amerika ülkesinde faaliyette bulunan Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht’ten rüşvet alıp almadığının konusunda, savcılık tarafından soruşturuluyordu.

İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı'nın ailesinden ret

İntihar eden eski Peru Devlet Başkanı'nın ailesinden ret

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