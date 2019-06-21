iOS 13, aboneliğinizin bulunduğu uygulamayı silerken sizi uyaracak

Apple, 3 Haziran'da düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde, iOS 13'ü resmi olarak tanıtmış ve yeni özelliklerden bahsetmişti. Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında ise yüzde 60 oranında azalma yapacak iOS 13, aynı zamanda uygulama açılış hızlarını da iki kat artıracak.





UYGULAMA SİLERKEN SİZİ UYARACAK

iOS 13'ün kullanıcılara sunacağı özellikler arasında en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması.

iOS 13, üyeliğin aktif devam ettiği bir uygulama silinmek istendiğinde Apple, uygulama silinse bile aboneliğin etkin kalacağı ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.

iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER

Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, yeni sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen sağlık uygulamasında, Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm yer alacak. Buradan, tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında, ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçilebilecek. Engelleme özelliğiyle birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılabilmesi için klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te, kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol edebilecek.

iOS 13 ile mesajlar uygulaması, WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebilcek, kullanıcı isimlerini belirleyebilecek. Ayrıca bu bilgileri kimlerin göreceği de ayarlanabilecek.

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az güç harcayacak.

FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı

Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma

Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.

Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları

AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği

Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği

Memoji'ler için çıkartma paketleri

Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar

Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım

Yeni video düzenleme arayüzü

Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak

Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi

Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği

Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği

Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği

Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod

Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.

Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri

Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

2019 yılında çıkacak yeni iPhone modelleri

iPhone XS

iPhone XS MAX

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3G S

iPhone 3G

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ

2016 iPad Pro - 12.6 inç

2017 iPad Pro - 12.6 inç

iPad Pro - 10,5 inç

2018 iPad Pro - 11 inç

iPad Air 2

iPad Air 3

iPad 6

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPAD MODELLERİ

iPad Mini 2

iPad Air

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad Mini 5

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