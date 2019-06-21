iOS 13, aboneliğinizin bulunduğu uygulamayı silerken sizi uyaracak

Apple, 3 Haziran'da düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde, iOS 13'ü resmi olarak tanıtmış ve yeni özelliklerden bahsetmişti. Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında ise yüzde 60 oranında azalma yapacak iOS 13, aynı zamanda uygulama açılış hızlarını da iki kat artıracak.
UYGULAMA SİLERKEN SİZİ UYARACAK
iOS 13'ün kullanıcılara sunacağı özellikler arasında en dikkat çekenlerden biri ise aktif aboneliğin bulunduğu bir uygulama kaldırılmak istendiğinde özel olarak bildirim alınacak olması.
iOS 13, üyeliğin aktif devam ettiği bir uygulama silinmek istendiğinde Apple, uygulama silinse bile aboneliğin etkin kalacağı ve diğer cihazlarda da kullanılabileceğini belirten bir bildirim gönderecek.
iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER
Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, yeni sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen sağlık uygulamasında, Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm yer alacak. Buradan, tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Apple Haritalar uygulamasında, ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçilebilecek. Engelleme özelliğiyle birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılabilmesi için klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.
iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te, kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol edebilecek.
iOS 13 ile mesajlar uygulaması, WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebilcek, kullanıcı isimlerini belirleyebilecek. Ayrıca bu bilgileri kimlerin göreceği de ayarlanabilecek.
Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az güç harcayacak.
- FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı
- Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma
- Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.
- Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları
- AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği
- Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği
- Memoji'ler için çıkartma paketleri
- Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar
- Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım
- Yeni video düzenleme arayüzü
- Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak
- Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi
- Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği
- Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği
- Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği
- Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod
- Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.
- Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri
- Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ
- 2019 yılında çıkacak yeni iPhone modelleri
- iPhone XS
- iPhone XS MAX
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPHONE MODELLERİ
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3G S
- iPhone 3G
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ
- 2016 iPad Pro - 12.6 inç
- 2017 iPad Pro - 12.6 inç
- iPad Pro - 10,5 inç
- 2018 iPad Pro - 11 inç
- iPad Air 2
- iPad Air 3
- iPad 6
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPAD MODELLERİ
- iPad Mini 2
- iPad Air
- iPad Mini 3
- iPad Mini 4
- iPad Mini 5
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