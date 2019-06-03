iOS 13 güncellemesini alacak iPhone ve iPad modelleri belli oldu

Apple, TSİ 20:00'da başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13 ile birlikte gelecek özellikleri resmi olarak açıkladı. Şirket, yeni iOS 13'ün her zamankinden daha iyi bir performansa sahip olacağını söyledi.

Apple'ın mobil işletim sisteminin yaklaşmakta olan en yeni sürümü iOS 13, iOS 12 güncellemesini alan çok sayıda cihazda kullanılamayacak. İşte az önce kesinleşen iOS 13 güncellemesini alacak iPhone ve iPad modelleri

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

2019 yılında çıkacak yeni iPhone modelleri

iPhone XS

iPhone XS MAX

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3G S

iPhone 3G

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ

2016 iPad Pro - 12.6 inç

2017 iPad Pro - 12.6 inç

iPad Pro - 10,5 inç

2018 iPad Pro - 11 inç

iPad Air 2

iPad Air 3

iPad 6

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPAD MODELLERİ

iPad Mini 2

iPad Air

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad Mini 5

iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER

FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı

Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma

Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.

Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları

AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği

Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği

Memoji'ler için çıkartma paketleri

Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar

Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım

Yeni video düzenleme arayüzü

Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak

Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi

Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği

Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği

Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği

Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod

Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.

Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri

Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi

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