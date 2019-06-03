iOS 13 güncellemesini alacak iPhone ve iPad modelleri belli oldu

Apple, TSİ 20:00'da başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13 ile birlikte gelecek özellikleri resmi olarak açıkladı. Şirket, yeni iOS 13'ün her zamankinden daha iyi bir performansa sahip olacağını söyledi.
Apple'ın mobil işletim sisteminin yaklaşmakta olan en yeni sürümü iOS 13, iOS 12 güncellemesini alan çok sayıda cihazda kullanılamayacak. İşte az önce kesinleşen iOS 13 güncellemesini alacak iPhone ve iPad modelleri
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ
- 2019 yılında çıkacak yeni iPhone modelleri
- iPhone XS
- iPhone XS MAX
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPHONE MODELLERİ
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3G S
- iPhone 3G
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ
- 2016 iPad Pro - 12.6 inç
- 2017 iPad Pro - 12.6 inç
- iPad Pro - 10,5 inç
- 2018 iPad Pro - 11 inç
- iPad Air 2
- iPad Air 3
- iPad 6
iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK iPAD MODELLERİ
- iPad Mini 2
- iPad Air
- iPad Mini 3
- iPad Mini 4
- iPad Mini 5
iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER
- FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı
- Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma
- Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.
- Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları
- AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği
- Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği
- Memoji'ler için çıkartma paketleri
- Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar
- Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım
- Yeni video düzenleme arayüzü
- Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak
- Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi
- Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği
- Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği
- Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği
- Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod
- Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.
- Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri
- Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi
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