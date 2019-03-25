taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6578
Euro
6.4099
Altın
1317.245
Borsa
99502.52
Gram Altın
239.609

iOS 13 güncellemesini alamayacak iPhone modelleri

Karanlık mod dahil birçok yeni özellik ile gelecek iOS 13'ü desteklemeyecek iPhone modellerine göz atıyoruz.

DHA | 25.03.2019 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ü resmi olarak açıklamayı planlıyor. Ancak diğer yandan iOS 13'ü herkes telefonuna kuramayacak.

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre aşağıdaki modeller iOS 13 güncellemesini alamayacak.

  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5S
  • iPhone 5C, iPhone 5
  • iPhone 4S
  • iPhone 4
  • iPhone 3G S
  • iPhone 3G

ios 13

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'a Apple desteği iOS 13 ile birlikte ilk kez çekilmiş olacak. Yani kullanıcılar iOS 12 sürümüne gelecek bir güncellemeyi yükleyebilecekken, iOS 13'ün özelliklerinden faydalanamayacak.

Apple, iOS 13 sürümünü eylül ayı ortalarında yayınlamayı planlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

482
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

114
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

274
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

76
Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

52
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

177
Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir