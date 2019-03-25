iOS 13 güncellemesini alamayacak iPhone modelleri

Apple, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek WWDC 2019 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 13'ü resmi olarak açıklamayı planlıyor. Ancak diğer yandan iOS 13'ü herkes telefonuna kuramayacak.

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre aşağıdaki modeller iOS 13 güncellemesini alamayacak.

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5S

iPhone 5C, iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3G S

iPhone 3G

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'a Apple desteği iOS 13 ile birlikte ilk kez çekilmiş olacak. Yani kullanıcılar iOS 12 sürümüne gelecek bir güncellemeyi yükleyebilecekken, iOS 13'ün özelliklerinden faydalanamayacak.

Apple, iOS 13 sürümünü eylül ayı ortalarında yayınlamayı planlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.