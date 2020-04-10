iOS 14, uygulamaları indirmeden kullanmanıza izin verecek

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattıktan sonra birçok çalışanını karantina altına alan Apple, her yıl düzenlediği WWDC (Worldwide Developer Conference) etkinliğini de iptal etmek zorunda kaldı.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini bu etkinlik sırasında tanıtıyordu.

Ayrıca şirket, geliştirici konferansında yeni iOS güncellemesinin özelliklerini yayınlıyor ve ilk beta sürümünü kulllanıma sunuyordu.

iOS 14'TE UYGULAMALAR İNDİRMEDEN KULLANILABİLECEK

Neyse ki Apple'ın geliştirici konferansını beklemeyen bazı uzmanlar, iOS 14'te yer alan bazı özellikleri şimdiden öğrenmeye devam ediyor.

9to5Mac tarafından elde edilen iOS 14'ün sızdırılan kopyasının uygulama programlama arayüzünü inceleyen uzmanlar, Clips adında gömülü bir kod düzenine rastladı. Bu kodlar, uygulamaların uzaktan kullanılmasını sağlayan bi ekran sunuyor.

Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, QR kod taratarak uygulamanın bazı özelliklerini indirmeden kullanabilecek. Hangi özelliklerin indirilmeden kullanılacağına ise uygulama geliştiricileri karar verecek.

Apple'ın önümüzdeki haziran ayında gerçekleştireceği geliştirici konferansında, iOS 14'ü tanıtması bekleniyor.