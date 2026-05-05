iOS 26.5 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler belli oldu

Teknoloji devi Apple, dördüncü beta sürümünün üzerinden henüz bir hafta geçmişken iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 için aday sürümleri yayınladı.

Geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar, bu yeni yazılımları cihazlarının ayarlar bölümündeki yazılım güncellemesi menüsünden anında indirebiliyor.

YENİ SİRİ ÖZELLİKLERİ İOS 27'YE KALDI

Test için sunulan yeni güncellemelerde Siri için beklenen büyük yenilikler yer almıyor ve bu durum, özelliklerin iOS 27 sürümüne ertelendiğini gösteriyor.

Haritalar uygulamasında ise son aramalara göre çalışan "Önerilen Yerler" özelliği dikkat çekerken, uygulama içi reklamlar için altyapı hazırlıkları da sürüyor.

Apple, daha önce genel kullanıma sunmadan kaldırdığı iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlar için uçtan uca şifreleme testlerine bu sürümde devam ediyor.

Avrupa Birliği pazarında ise üçüncü parti giyilebilir cihazların tıpkı Apple Watch ve AirPods gibi çalışabilmesi için yeni entegrasyon testleri yürütülüyor.

GENEL SÜRÜM HAFTAYA GELİYOR

Güncelleme ile birlikte yeni akıllı saat kayışlarıyla uyumlu yepyeni bir duvar kağıdı da ekosisteme dahil ediliyor.

Tüm bu yenilikleri barındıran iOS 26.5 sürümünün önümüzdeki hafta tüm kullanıcılar için piyasaya sürülmesi bekleniyor.