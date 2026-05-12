iOS 26.5 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone modelleri için üç temel yenilik ve çeşitli iyileştirmeler barındıran iOS 26.5 sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu güncelleme ile birlikte RCS mesajlaşma desteği beta olarak kullanıma açılırken yeni duvar kağıdı seçenekleri sisteme eklendi.

YENİ ÖZELLİKLER

Mesajlar uygulamasında uçtan uca şifrelenmiş RCS desteği, operatörlerin onayıyla birlikte kademeli olarak devreye alınıyor.

Haritalar uygulaması ise artık popüler yerlere ve geçmiş aramalarınıza göre kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

UYGULAMA VE AKSESUAR İYİLEŞTİRMELERİ

Güncelleme ile USB-C üzerinden bağlanan klavye ve fare gibi aksesuarlar Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleşme yeteneği kazandı.

Ayrıca App Store abonelikleri için 12 aylık taahhüt ve aylık ödeme seçenekleri genişletildi.

HARİTALARDA REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Apple Haritalar, yaz aylarının sonuna doğru ABD ve Kanada merkezli olarak arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayacak.

Şirket, bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27 sürümünü ise 8 Haziran'daki WWDC 2026 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor.