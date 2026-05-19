iOS 26.5'ten sonra iPhone şarjınız hızlı tükeniyor olabilir: İşte nedeni

Reddit platformundaki r/ios26 topluluğunda bir araya gelen iPhone sahipleri, son yazılım sürümü sonrasında telefonlarının normalden fazla ısındığını ifade ediyor.

Şarjı önceden uzun giden telefonların, müzik dinlemek veya sosyal medyada gezinmek gibi basit işlemlerde bile hızla pil tükettiği belirtiliyor.

APPLE'DAN PİL VE ISINMA AÇIKLAMASI

Apple'ın destek sayfasına göre, büyük sürüm güncellemelerinin hemen ardından pil ömründe ve termal performansta geçici düşüşler yaşanması oldukça normal bir durum.

Şirket, yeni bir işletim sistemi yüklendiğinde cihazın arka planda büyük bir kurulum sürecini tamamlamak için zamana ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

ARKA PLAN İŞLEMLERİ GÜCÜ TÜKETİYOR

Bu zorunlu arka plan işlemleri; cihaz içindeki verilerin indekslenmesini, yeni sistem dosyalarının indirilmesini ve uygulamaların güncellenmesini kapsıyor.

Geçmişte iOS 18 ve iOS 26 güncellemelerinde de benzer şikayetler yaşanmış olsa da, yüksek işlemci gücü gerektiren bu geçici durumun zamanla kendiliğinden çözüldüğü ifade ediliyor.