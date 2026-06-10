iOS 27 ne zaman yayınlanacak: İşte tüm sürümlerin çıkış tarihi

Apple, geleneksel çizgisini bozmayarak WWDC26 açılış konuşmasının hemen ardından 8 Haziran 2026 tarihi itibarıyla iOS 27 Developer Beta 1 güncellemesini indirilmeye sundu.

Eskiden yalnızca ücretli Apple Geliştirici Programı üyelerine açık olan bu sürüme, artık dileyen tüm kullanıcılar Apple hesabı üzerinden ücretsiz olarak erişip test edebiliyor.

Ancak bu sürümün ilk aşamada çok sayıda sistem hatası ve kararsızlık barındırabileceğini unutmamak gerekiyor.

IOS 27 GENEL BETASI (PUBLIC BETA): TEMMUZ 2026

Günlük olarak kullandığı ana cihazında büyük performans sorunları veya hatalarla karşılaşmak istemeyen ancak yeni özellikleri de erkenden denemek isteyen kullanıcılar için en güvenli yol genel beta sürümünü beklemek.

Apple, ilk geliştirici betalarından elde ettiği geri bildirimlerle sistemi daha kararlı hale getirdikten sonra Temmuz 2026 ayı içerisinde iOS 27 Public Beta sürümünü geniş kitlelerin kullanımına açacak.

IOS 27 FİNAL SÜRÜMÜ (HERKES İÇİN): EYLÜL 2026

Hiçbir beta sürecine dahil olmak istemeyen ve tamamen kararlı, sorunsuz bir işletim sistemi deneyimi hedefleyen kullanıcılar için kararlı final sürümü sonbaharda gelecek.

iOS 27 final sürümü, Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 18 ve iPhone 18 Pro lansman etkinliğinden birkaç gün sonra, yani Eylül 2026 içinde tüm desteklenen iPhone modelleri için eş zamanlı olarak indirilebilir olacak.

iOS 27 ÇIKIŞ TAKVİMİ:

iOS 27 Geliştirici Betası 1 (Developer Beta): 8 Haziran 2026 (Yayınlandı)

iOS 27 Genel Beta (Public Beta): Temmuz 2026

iOS 27 Final (Kararlı Sürüm): Eylül 2026