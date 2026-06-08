iOS 27 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl düzenlediği geleneksel WWDC etkinliği kapsamında yeni nesil işletim sistemi iOS 27 sürümünü sahneye çıkardı.

Akıllı telefon deneyimini tamamen değiştirmeyi hedefleyen yeni yazılım, özellikle Apple Intelligence altyapısına dayanan gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SIRI GELİYOR

Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda iOS 27 sürümünün en çok konuşulan ve en büyük yeniliklerinden birisi tamamen baştan tasarlanan sanal asistan Siri oldu.

Gelişmiş büyük dil modelleri ile baştan aşağı güçlendirilen sanal asistan, artık kullanıcılarına tıpkı ChatGPT ve Gemini servislerinde olduğu gibi sohbet tabanlı yepyeni bir arayüz deneyimi vadediyor.

Doğal konuşma yetenekleri üst seviyeye çıkarılan Siri, tek bir sesli komut yardımıyla birden fazla karmaşık işlemi aynı anda yerine getirirken ekran üzerindeki içerikleri da kolayca anlıyor.

Kullanıcıların kişisel verilerine göre akıllı öneriler hazırlayan asistanın, üçüncü taraf yapay zeka servisleriyle olan entegrasyonunun genişletilmesi de beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFLAR VE KAMERA UYGULAMALARINA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Apple, kullanıcıların günlük hayatta en sık ziyaret ettiği uygulamaların başında gelen Fotoğraflar platformunu yepyeni yapay zeka araçlarıyla çok daha güçlü kıldı.

Platforma dahil edilen yeni "Extend" özelliği sayesinde fotoğrafların dış kısımlarında yeni içerikler üretiliyor ve böylece mevcut kadraj otomatik olarak genişletiliyor.

Sistemdeki "Enhance" seçeneği renk tonlarını, ışık dengesini ve genel görüntü kalitesini tek bir dokunuşla kusursuz biçimde iyileştiriyor.

Bir diğer yenilik olan "Reframe" özelliği ise özellikle uzamsal fotoğraflarda çekim aşaması tamamlandıktan sonra bile perspektif değişiklikleri yapılmasına imkan tanıyor.

İşletim sisteminin yerleşik Kamera uygulaması da yeni dönemde görsel zeka yetenekleri kazanarak kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Kameralarını bir ürünün besin etiketine yönelten kullanıcılar içerik bilgilerini analiz edebilirken, kartvizitler üzerindeki iletişim bilgileri de doğrudan kişi listesine eklenebiliyor.

WALLET VE SAĞLIK UYGULAMALARI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Yeni iOS 27 güncellemesi ile birlikte Apple Wallet uygulamasına "Create a Pass" adı verilen son derece kullanışlı bir fonksiyon dahil edildi.

Bu sistem sayesinde kullanıcılar çeşitli QR kodları veya basılı belgeleri telefon kamerasıyla taratarak kendi dijital geçiş kartlarını başarıyla oluşturuyor.

Kullanıcılar etkinlik biletlerini, mağaza üyelik kartlarını ve özel geçiş belgelerini tek bir güvenli havuzda düzenli biçimde saklama konforuna erişiyor.

Sağlık uygulaması tarafında ise yapay zeka desteğiyle hazırlanan sağlık önerileri, gelişmiş beslenme takibi ve uzmanlar tarafından hazırlanan eğitici içerikler sunuluyor.

Sistemin, kullanıcıların günlük yaşam alışkanlıklarını analiz ederek çok daha kişisel sağlık tavsiyeleri vermesi planlanıyor.

Bu kişiselleştirilmiş analizler sayesinde her kullanıcının kendi zindelik durumuna özel bir takip mekanizması kuruluyor.

AKILLI KLAVYE VE SAFARİ

Apple, yeni güncelleme paketiyle birlikte yerleşik klavyenin otomatik düzeltme algoritmasını da önemli ölçüde ileriye taşımayı başardı.

Geliştirilen yapay zeka destekli yeni sistem sadece basit yazım hatalarını düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda cümlelerdeki dil bilgisi hatalarını da tespit ederek alternatif öneriler paylaşıyor.

İnternet tarayıcısı Safari tarafında ise Apple Intelligence platformuyla entegre çalışan akıllı sekme grupları özelliği duyuruldu.

Tarayıcı artık açık olan çok sayıdaki sekmeyi içerdikleri konulara göre analiz ediyor ve otomatik olarak gruplandırıp isimlendiriyor.

iOS 27 YAYINLANMA TAKVİMİ

Teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan iOS 27 güncellemesinin, önümüzdeki aylarda tüm uyumlu iPhone modelleri için aşamalı olarak genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Ancak Apple tarafından geliştirilen bazı yenilikçi yapay zeka özelliklerinin, ilk ana sürüm yerine yıl içerisinde yayınlanacak ara güncellemelerle kullanıcılara ulaştırılacağı belirtiliyor.

IOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

Güncelleme paketi, en güncel akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisinden başlayarak eski nesil iPhone 11 modellerine kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Desteklenen cihazların ilk grubunu en yeni tepe modellerini kapsayan iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modelleri oluşturuyor.

Bir önceki nesilde yer alan iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kullanıcıları da bu yeni yazılımı telefonlarına kurabilecek.

Şirket, popüler amiral gemisi serilerinden olan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine de yeni işletim sistemini sunacak.

Bununla birlikte eski nesil popüler cihazlardan olan iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri de güncelleme kapsamı içerisinde yer alacak.

Güncelleme alacak tüm telefonlar:

iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)