Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kurşunlu Limanı'na giden Aykut Özel ve Barış Çoşkun isimli iki balıkçı, demir atmış bir geminin iplerine dolanmış bir martı olduğunu fark etti.

BALIKÇILAR MARTIYA DOLANAN İPİ ÇÖZDÜ

Su yüzeyinde ipe dolanarak mahsur kalan martıyı kurtarmak için harekete geçen iki balıkçı, kalan martıyı kayığa çekerek yanlarına aldı. Savunmasız martının kendini koruması için saldırılarına rağmen vazgeçmeyen balıkçılar, martıya dolanan ipi çözdü.

İpe dolanan martıyı balıkçılar kurtardı İZLE

İPLERİN BOŞ BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir süre martıyı inceleyen Aykut Özel ve Barış Çoşkun, herhangi bir yarası bulunmayan martıyı salarak özgürlüğüne kavuşturdu. Martı özgürlüğüne kavuşup uçtuktan sonra gözden kaybolurken, iki balıkçı iplerin boş bırakılmasına da tepki gösterdi.