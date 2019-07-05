taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6118
Euro
6.3259
Altın
1415.91
Borsa
99740.61
Gram Altın
255.065

İpe dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

Bursa'da bir geminin iplerine dolanıp mahsur kalan martıyı, balıkçılar kurtardı. Vücuduna dolanan iplerden kurtarılan martı daha sonra özgürlüğüne kavuştu.

İHA | 05.07.2019 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Kurşunlu Limanı'na giden Aykut Özel ve Barış Çoşkun isimli iki balıkçı, demir atmış bir geminin iplerine dolanmış bir martı olduğunu fark etti.

BALIKÇILAR MARTIYA DOLANAN İPİ ÇÖZDÜ

Su yüzeyinde ipe dolanarak mahsur kalan martıyı kurtarmak için harekete geçen iki balıkçı, kalan martıyı kayığa çekerek yanlarına aldı. Savunmasız martının kendini koruması için saldırılarına rağmen vazgeçmeyen balıkçılar, martıya dolanan ipi çözdü.

İpe dolanan martıyı balıkçılar kurtardı İZLE

İPLERİN BOŞ BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bir süre martıyı inceleyen Aykut Özel ve Barış Çoşkun, herhangi bir yarası bulunmayan martıyı salarak özgürlüğüne kavuşturdu. Martı özgürlüğüne kavuşup uçtuktan sonra gözden kaybolurken, iki balıkçı iplerin boş bırakılmasına da tepki gösterdi.

İpe dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

666
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

14
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

42
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

357
Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

27
Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

18
Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir