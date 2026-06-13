İpek Filiz Yazıcı aşkını duyurdu! Fotoğraf geldi

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında şarkıcı Ufuk Baydemir ile tek celsede boşanana İpek Filiz Yazıcı, yeni aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü ismin fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yer almıştı.

'İLİŞKİM YOK ARKADAŞIM' DEMİŞTİ

Bu iddialar hakkında konuşan Yazıcı, "Benim arkadaşım, bir ilişkim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile bu iddiaları yalanlayan Yazıcı'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

AŞK PAYLAŞIMI GELDİ

Son olarak Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki güzel, resmen aşkını ilan etti.

Yazıcı, İhsan Taha Torğut ile olan romantik bir fotoğrafını beyaz kalp emojisi ile paylaştı.

Çiftin bu fotoğrafları sosyal medyada binlerce yorum aldı.

BAYDEMİR İLE EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, evlilikleri geçtiğimiz Ekim ayından tek celsede bitmişti.