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İpek Tanrıyar: 6 haftalık hamileyim

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan İpek Tanrıyar'dan, müjdeli haber geldi.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 13:29..
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Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan İpek Tanrıyar, bebek bekliyor.

İpek Tanrıyar: 6 haftalık hamileyim

Tanrıyar, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"PLANSIZ PROGRAMSIZ OLDU"

"Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var, ben henüz 6 haftalık hamileyim. Eşim de ben de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü biraz plan program yapıp öyle ilerlenmeyi düşünüyorduk Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu.

Geçen hafta tiyatro oyunumuz vardı. Orada da beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarımla sohbet ederken ben onlara ‘geciktiğimi’ söyledim. Onlar da ısrarla test yapmamı istediler. Ben de onları dinledim. Eczanenin kapanmasına beş dakika kala test için gerekli malzemeleri aldım. Testi yapınca şoke oldum, hiç beklemiyordum.

"ÇUBUĞU GÖSTERDİM"

Oyundan sonra o çubukla eve gittim. Eşim evde beni bekliyordu, kapıyı açınca çubuğu gösterdim. O da büyük şaşkınlık yaşadı. İkimiz de şu an çok mutluyuz."

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