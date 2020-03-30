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İpek Tanrıyar, erkek boxerından maske yaptı

6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 09:31..
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Koronavirüs salgını sonrası ünlü isimler, sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanmaya başladı. Ünlülerin son paylaşımlardan biri de 39 yaşındaki İpek Tanrıyar'dan geldi.

Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında.

6 aylık hamile olan Tanrıyar, dışarı çıkmak zorunda olanlar için erkek iç çamaşırıyla maske yaptı. Oyuncu, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Tanrıyar, şimdilerde hamileliğinin altıncı ayını yaşıyor.

İpek Tanrıyar, erkek boxerından maske yaptı ViDEO

İpek Tanrıyar, erkek boxerından maske yaptı

İpek Tanrıyar, erkek boxerından maske yaptı

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