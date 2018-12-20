İpek Usta'dan romantik paylaşım

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu İpek Usta 2014 yılında Hakan Usta ile nikah masasına oturmuştu. Kaan ve Ece adında iki çocukları olan çift, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM"

İpek Usta, evlilik yıl dönümünü şu mesajla kutladı: "Hayattaki en büyük şansım, en sevdiğim, en saygı duyduğum ama en önemlisi hep huzur bulduğum. Çocuklarımın babası; benimse yeri geldiğinde abim, bazen kardeşim ama en çok; en yakın arkadaşım, sırdaşım... Beni hep mutlu etmenin bir yolunu bulan, kahkahalarımın sebebi, kocam. Seni aşırı seviyorum. Nice on yüz bin yıllara..."

Güzel oyuncu İpek Usta-FOTO GALERİ

