taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2527
Euro
6.0385
Altın
1255.96
Borsa
91770.49
Gram Altın
211.484

İpek Usta'dan romantik paylaşım

İpek Usta, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 11:03..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

şş

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu İpek Usta 2014 yılında Hakan Usta ile nikah masasına oturmuştu. Kaan ve Ece adında iki çocukları olan çift, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM"

İpek Usta, evlilik yıl dönümünü şu mesajla kutladı: "Hayattaki en büyük şansım, en sevdiğim, en saygı duyduğum ama en önemlisi hep huzur bulduğum. Çocuklarımın babası; benimse yeri geldiğinde abim, bazen kardeşim ama en çok; en yakın arkadaşım, sırdaşım... Beni hep mutlu etmenin bir yolunu bulan, kahkahalarımın sebebi, kocam. Seni aşırı seviyorum. Nice on yüz bin yıllara..."

Güzel oyuncu İpek Usta-FOTO GALERİ

İpek Usta'dan romantik paylaşım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

190
Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

59
İstanbul'da deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem meydana geldi

118
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

51
Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

63
YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

YPG'lilerin ABD'ye tepkisi

70
Fransa'da Sarı Yelekliler 360 yolu kapattı

Fransa'da Sarı Yelekliler 360 yolu kapattı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir