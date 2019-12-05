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iPhone 11 Pro, istemeseniz bile konum verilerinizi topluyor

iPhone 11 Pro'nun, ayarlardan kapatsanız bile konumunuzu kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 15:20..
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Apple, iOS 13 işletim sisteminde bulunan gizlilik ayarlarına oldukça güvense de görünüşe göre arka planda kullanıcılardan habersiz veri toplanıyor.

Bir güvenlik araştırmacısı, ayarlardan kapatsanız bile iPhone 11 Pro modelinin konum verilerini kullandığını tespit etti. KrebsOnSecurity tarafından tespit edilen bu durum, aynı zamanda Apple'ın gizlilik politikasını da ihlal ediyor.

iphone 11 pro

SORUN APPLE'A BİLDİRİLDİ, APPLE YANIT VERDİ

Güvenlik araştırmacısı, söz konusu sorunu Apple'a bildirdi, ancak Apple'dan beklediği cevabı alamadı. Apple'dan yapılan açıklamada, kullanıcılar tüm sistem servisleri ve uygulamalar için konum erişimini devre dışı bıraksalar bile, belirli servislerin konum kullanmaya devam edebileceği belirtildi.

Kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik > Konum servisleri yolunu izleyerek her bir uygulamanın konum erişimini kapatabiliyor. Ancak görünen o ki iPhone 11 Pro, siz konumu kapatsanız bile arka planda konumunuza erişmeye devam ediyor.

Apple'ın ilerleyen günlerde bu soruna nasıl yaklaşacağı ise şimdilik bilinmiyor.

iphone

APPLE KONUM İZLEME ÖZELLİĞİNİ KAPATMA

Hazır konumdan bahsetmişken, farklı bir olaya daha değinelim. Piyasada bulunan bütün akıllı telefonlarda konum özelliği bulunuyor. Bu özellik, gerek internet bağlantısını kullanarak gerekse GPS uyduları ile bağlantı kurarak uygulamaların konumunuza erişmesine izin veriyor.

iPhone'larda bulunan konum izleme özelliği, neredeyse gittiğiniz her yerde arkanızda bir iz bırakmanıza neden oluyor, çünkü iPhone'lar gittiğiniz her yerin kaydını özel bir listede barındırıyor.

Eğer sizde iPhone'lardaki konum izleme özelliğini kapatmak istiyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.:

iPhone'ların konum kaydetme özelliği nasıl kapatılır? YouTube'tan İZLE

Apple, bu konum verilerini kişiye özel hizmetleri daha iyi optimize etmek için kullanıldığını, söz konusu verilerin şifrelendiğini ve asla başka insanlarla paylaşılmadığını belirtse de gizlilik endişesi yaşayan kullanıcılar, iPhone’ların konum izleme özelliğini devre dışı bırakabilir.

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iPhone 11 Pro, istemeseniz bile konum verilerinizi topluyor

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